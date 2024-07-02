На отдыхе в украинских горах недавно был и молдавский певец Дан Балан. Мужчина неожиданно исчез из информационного пространства после начала вторжения, но уже вернулся и заявил о себе.

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В своих соцсетях Денисенко призналась, что провела несколько дней в горах, чтобы восстановиться. Вместе с ней отдыхали женщины, с которыми до поездки она не была знакома. Звезда опубликовала серию откровенных фотографий. На некоторых кадрах Наталья, одета в купальник, обнимается с женщинами, а на других – предстает совсем без одежды на фоне горной реки.

Это невозможно описать, но после этого ретрита, я полечу в космос. Потому что телесные практики – это такая сила энергии, что Илон Маск отдыхает со своими ракетами,

– заверила Денисенко.

Заметим, что Наталья не впервые радует фанатов пикантными фотографиями. Актриса недавно опубликовала соблазнительные кадры, на которых лежит в постели без одежды.