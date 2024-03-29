Настя Каменских и Потап показались вместе за границей и признались, чем там занимаются

29 марта 2024, 10:30
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Потап

В последнее время Настя Каменских редко появляется на публике вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом. В то же время на днях она поделилась совместным фото.

На фотографии можно увидеть не только звездную пару, но и известного саунд-продюсера Томаша Лукача. Интересно, что таким образом артисты решили рассекретить для чего они отправились за границей.

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Чем Каменских и Потап занимаются за границей

Выяснилось, что супруги и саунд-продюсер сейчас работают над новым альбомом, обещая вскоре порадовать своих поклонников свежей музыкой.

Где сейчас Потап и Каменских

  • Недавно продюсер и певица показались вместе в Колумбии. Сперва в Латинскую Америку отправился Потап, а впоследствии к нему приехала жена.
  • Рэпер рассказывал, что поехал за границу, чтобы сотрудничать с талантливыми артистами и создавать суперхиты.
  • Исполнительница также решила там активно развивать свою карьеру. Она хочет совместить украинские месседжи с опытом известных латиноамериканских авторов песен, которые создавали хиты для популярных артистов.

Автор: Софія Хомишин