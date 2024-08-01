Накануне супруги вместе показалась в Юрмале. Тогда Настя Каменских выступила на фестивале Лаймы Вайкуле, а Потап приехал ее поддержать.

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Так, недавно во время подготовки к съемкам Насте доставили роскошный букет цветов в плетеной сумке. Певица, которая в тот момент работала с визажистом и парикмахером, была приятно удивлена таким жестом. В своем инстаграме она поблагодарила мужчину.

Спасибо, моя любовь,

– отметила артистка.



Настя Каменских показала подарок от Потапа / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, точное местонахождение Насти Каменских остается неизвестным, поскольку артистка решила не раскрывать эту информацию.

Тем временем Потап поделился в соцсетях фотографиями с Кипра, где он, вероятно, будет наблюдать за баскетбольными соревнованиями.