Настя Каменских поставила на место хейтеров анонса ее новой песни: "Испанский стыд"

Анонс клипа к новой песне Насти Каменских "Moloko" понравился далеко не всем поклонникам. Артистка решила публично ответить на хейт, который получила за этот фрагмент видеоработы.

Певица до сих пор не сообщила конкретную дату премьеры этой песни. Однако, уже успела получить большое количество негативных комментариев.

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Как Настя Каменских ответила на хейт

На видео Каменских одета в зеленое платье и в серебряный топ, который имитирует анатомическую форму груди. Также артистка акцентирует внимание на своем бюсте во время исполнения композиции, что показалось пользователям неуместным и слишком откровенным.

В ответ на хейт, Настя собрала все негативные комментарии и сделала из них видео. На заднем плане виднеется клип, а впереди звучат фразы осуждения поклонников.

Реакция фанатов на ответ Каменских

Певице не удалось остановить хейт, зато ее ответ вызвал еще большее обсуждение фрагмента клипа. Кто-то откровенно выразил свое отвращение к видеоработе, а кому-то стыдно за Настю.

"Выглядит как конвульсия для сохранения репутационных ценностей";

"Испанский стыд. Песня из разряда трава-мурава по колено рукава, никакого смысла";

"Какой ужас";

"Иногда лучше не реагировать";

"Что они с Потапом употребляют?";

"Деградация вслед за Потапом".

Однако, некоторые знаменитости поддержали Каменских в комментариях под ее ответом хейтерам. Так, Потап, MELOVIN и Елена-Кристина Лебедь встали на сторону артистки.



Поддержка Потапа / Скриншот комментария артиста



Елена-Кристина Лебедь встала на сторону Каменских / Скриншот комментария ведущей



Лаконичная поддержка от MELOVIN / Скриншот комментария певца