Народная песня "А зорі, а зорі", которая воспевает любовь, сегодня звучит на просторах тиктока

Очень часто древние украинские песни находят свое эхо на просторах современности. Композиции не только перепевают, но и используют в лучших традициях современных социальных сетей.

Уже длительное время народные песни становятся лучшим образцом культуры и памяти. В материале Show 24 рассказываем, что известно о композиции "А зорі, а зорі" и какие артисты перепевали ее на свой лад.

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Из-за того, что песня имеет статус народной, фактически невозможно сказать в каком году она была написана, в каком регионе прежде всего распространена и как сохранилась до наших дней. Но сам факт, что композиция продолжает звучать в разных уголках Украины, становится ценным в вопросе сохранения культурного наследия.

Сегодня песню "А зорі, а зорі" в основном выполняют на застольях, таких как: свадьба, день рождения или другие празднования. В большинстве случаев поют под живое музыкальное сопровождение, которое добавляет еще большей атмосферы.

Одним из самых популярных исполнений песни считается выступление популярной группы 90-х годов "Соколи". Певцы прославились тем, что выполняли репертуар народных, стрелецких, казацких песен, а также не забывали об авторских хитах.

Группа "Соколи" ("Sokoly") – А зорі, а зорі: смотреть видео онлайн

К слову, группа "Соколи" в начале 90-х годов ежегодно давала более 40 концертов в США и Канаде.

Однако сегодня одним из самых популярных исполнений песни принадлежит авторству группы "Экспресс". Команда несколько ускорила темп композиции и добавила громких инструментов, что придало нового звучания и узнаваемости.

Группа "Экспресс" – А зорі, а зорі: смотреть видео онлайн

Самое интересное то, что даже на платформе тиктока песню используют как музыкальное сопровождение к различным видео. В частности, это могут быть ролики с кадрами природы или просто словами песни.

К слову, другие группы перезаписывают песню под танцевальный ритм.

Важным и ценным остается то, что даже спустя годы украинская народная песня продолжает жить, а молодое поколение вдохновляется творчеством предков. Украинский песенный фонд имеет еще очень много композиций, которые лелеют нашу культуру и идентичность.