Надя Дорофеева показала, как выглядела 27 лет назад: милое фото певицы из школы

34-летняя Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фотографией из школы. Она выставила фото с первого класса.

Тогда ей было всего 7 лет. Это артистка сделала по случаю Дня защиты детей, который в Украине отмечают 1 июня. Интересно, что привлекли внимание к этой теме и другие знаменитости.

Надя опубликовала фотографию, где позировала в школьной форме и с бантиком на голове.

Иду в первый класс и даже не догадываюсь, какая жизнь меня ждет. А жизнь она невероятная. Она непредсказуемая и интересная. Она наполнена надеждами и любовью, разочарованиями и борьбой.

Она такая необъятная,

– отметила исполнительница.

Певица подчеркнула, что никогда не могла подумать, что когда-то будет жить в войне, которая будет идти в ее стране.

Все время вспоминаю то видео из Киева, что облетело все паблики, где куча детишек, класс 1-й или 2-й, бегут в укрытие под звуки взрывов. Наши дети не знают, как это, когда просто учишься и паришься, вызовут ли тебя сегодня к доске, или нравишься ли ты мальчику из параллельного класса. Наши дети другие. Им пришлось быть сильными и смелыми,

– подытожила Дорофеева.

Кто еще из звезд показывал свои фото в юном возрасте

Ранее это сделал Монатик. Тогда 38-летний артист опубликовал фотографии из садика и из школы. Оказалось, что раньше исполнитель носил дреды.

В то же время в начале февраля социальные сети охватил новый вирусный челлендж. Его начал Дэмиан Рафф из американского штата Аризона, опубликовав фотографию, на которой он празднует свое 21-летие. Флешмоб под названием "Lets see you at 21" ("Покажи себя в 21") быстро получил популярность и в Украине. К нему присоединились известные звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Наталья Могилевская, Маша Ефросинина, Тина Кароль и другие, которые распространили в сети свои архивные фотографии, сделанные в 21-летнем возрасте. Главная идея челленджа – вспомнить моменты, когда участники официально становились "взрослыми".