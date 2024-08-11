Дело в том, что в 2016 году артистка Ариана Гранде выпустила альбом Dangerous Women. Изюминкой образа исполнительницы стала черная маска с ушками, которую недавно использовала Дорофеева для своего трека.

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Впрочем, команда Нади отрицает любой плагиат. Несмотря на наличие некоторого сходства между кадрами, она не считает, что идея была украдена. Более того, украинка работает над собственным стилем и его продвижением.

Это действительно совпадение. На первый взгляд, есть определенное сходство между этими фотографиями, которая проявляется в подобном ракурсе и черно-белой обработке. Однако хотим подчеркнуть, что команда DOROFEEVA всегда работает над созданием уникального контента, который отражает собственный стиль и видение артистки,

– сообщила команда Дорофеевой.

В то же время исполнительница уже длительное время использует ушки в своем творчестве. Так, их можно увидеть в клипах "В одиночестве", "Пусть пишут", на афишах концертов и "Дворце спорта".

Тема ушек – является уже визитной карточкой сценического образа артистки, которые трансформируются с каждым периодом творчества,

– говорится в комментарии.

Напомним, песня "Нитроглицерин" рассказывает о силе певицы, которая заключается в благодарности, принятии и готовности идти дальше. Автором текста композиции стал ее муж – Миша Кацурин.