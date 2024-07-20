По этому случаю ее муж Игорь Исаков почтил память ведущей. Он рассказал, в каких отношениях была Руслана с его сыном от первого брака.

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По словам Игоря, парень когда-то проживал в его доме с женой. Егор, сын Исакова, поддерживал связь с Писанкой. Руслана была для парня другом и наставником.

Я даже говорил, что у нее с ним получается общаться намного лучше. У меня, признаюсь, какой-то период были немного натянутые отношения. Сейчас очень теплые, а тогда. Может, требовал от него больше, чем нужно. А он этим требованиям не мог или не хотел соответствовать. Руся ладила с Егором намного лучше, чем я,

– признался Исаков.

Муж Писанки отметил, что актриса часто говорила о личном с Егором во время совместного времяпрепровождения. В частности семья любила вместе готовить еду, а ведущая всегда радостно делилась советами с парнем.

Они готовили вместе, обсуждали жизнь – и хорошо так им было. Я в такие моменты старался ни словом не вмешиваться, чтобы своими неосторожными действиями не навредить их откровенности. Когда приезжали к нам друзья, мы принимали их втроем,

– вспомнил Игорь.

Заметим, сейчас Егор живет за границей, где находится уже более пяти лет. Исаков периодически разговаривает с сыном, когда есть возможность. Семья поддерживает хорошие отношения.

Напомним, 19 июля 2022 года Руслана Писанка умерла в Германии после тяжелой борьбы с раком. Звезду кремировали в Европе и 2 августа состоялось прощание в городе Кайзерслаутерн.