З цієї нагоди її чоловік Ігор Ісаков вшанував пам'ять ведучої. Він розповів, в яких стосунках була Руслана з його сином від першого шлюбу.

Не пропустіть "Це була куля в українську мову": знаменитості з щемом реагують на загибель Ірини Фаріон

За словами Ігоря, хлопець колись проживав у його будинку з дружиною. Єгор, син Ісакова, підтримував зв’язок з Писанкою. Руслана була для хлопця другом і наставником.

Я навіть казав, що в неї з ним виходить спілкуватися набагато краще. У мене, зізнаюся, якийсь період були трохи натягнуті стосунки. Зараз дуже теплі, а тоді. Може, вимагав від нього більше, ніж потрібно. А він цим вимогам не міг або не хотів відповідати. Руся ладнала з Єгором набагато краще, ніж я,

– зізнався Ісаков.

Чоловік Писанки зазначив, що акторка часто говорила про особисте з Єгором під час спільного проведення часу. Зокрема родина полюбляла разом готувати їжу, а ведуча завжди радо ділилася порадами з хлопцем.

Вони готували разом, обговорювали життя – і добре так їм було. Я в такі моменти намагався ні словом не втручатися, щоб своїми необережними діями не зашкодити їхній відвертості. Коли приїжджали до нас друзі, ми приймали їх утрьох,

– пригадав Ігор.

Зауважимо, наразі Єгор мешкає за кордоном, де перебуває вже понад п'ять років. Ісаков періодично розмовляє з сином, коли є можливість. Родина підтримує гарні стосунки.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року Руслана Писанка померла в Німеччині після важкої боротьби з раком. Зірку кремували у Європі й 2 серпня відбулося прощання у місті Кайзерслаутерн.