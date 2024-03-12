Отношусь ху*ово, – Байдак резко высказался о муже Пренткович, который отдыхал на Мальдивах

Комик и ведущий нынешнего Нацотбора Василий Байдак высказался о волонтерах, которые, прикрываясь военной помощью, ездят за границу на отдых. В частности, он вспомнил мужа блогера Татьяны Пренткович Андрея Гонковского.

Именно его с женой и детьми недавно заскочили на Мальдивы. Василий признался, что имеет резко негативное отношение к таким людям.

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Как Василий Байдак прокомментировал скандал с Пренткович и ее мужем

Он объяснил, что очень плохо относится к волонтерам, которые, используя возможность выехать за границу, отправляются отдыхать.

Отношусь максимально ху*ово. У нас полномасштабное вторжение, у нас война. Условно, сейчас ребята не могут выехать. Но девушки могут, и они могут ехать куда угодно. Но если ты волонтер, то ты делаешь свои волонтерские вещи и возвращаешься обратно,

– сказал юморист.

Что известно о скандале с волонтером, который поехал на Мальдивы