Фаны в восторге: Монатик выпустил зажигательный трек и клип, который ему сняла Таня Муиньо

Монатик впервые за долгое время порадовал фанов новой премьерой. Он выпустил песню "А что?" и атмосферный клип к ней, который, что интересно, снимала знаменитая Таня Муиньо.

Именно она поставила номер для Jerry Heil и alyona alyona на Евровидение-2024. Отметим, что режиссер очень часто сотрудничает с Монатиком. Это уже более 20 их работа и снимали они ее в Киеве.

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Что известно о новом треке Монатика

Премьера песни состоялась 22 мая. Кроме того, артист выпустил клип на трек "А что?". В видео главный герой предстает перед судом. Сначала его хвалят, а потом осуждают и даже угрожают развести с главной героиней. Несмотря на эти вызовы, он остается устойчивым, опираясь на собственную решимость и веру, чтобы в конце концов победить проблемы и воссоединиться с главной героиней.

MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн

В комментариях к видеоработе поклонники выразили свое восхищение, описывая ее как такую, напоминающую голливудский фильм с высоким качеством производства, стильным визуальным рядом, эффективным рассказом и масштабным исполнением.

Отметим, что певец в своем инстаграме намекнул, что клип является частью экранизации будущего мюзикла.

Кому еще из знаменитостей Таня Муиньо поставила клипы