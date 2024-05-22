Фаны в восторге: Монатик выпустил зажигательный трек и клип, который ему сняла Таня Муиньо
Источник:Монатик
Монатик впервые за долгое время порадовал фанов новой премьерой. Он выпустил песню "А что?" и атмосферный клип к ней, который, что интересно, снимала знаменитая Таня Муиньо.
Именно она поставила номер для Jerry Heil и alyona alyona на Евровидение-2024. Отметим, что режиссер очень часто сотрудничает с Монатиком. Это уже более 20 их работа и снимали они ее в Киеве.
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Что известно о новом треке Монатика
Премьера песни состоялась 22 мая. Кроме того, артист выпустил клип на трек "А что?". В видео главный герой предстает перед судом. Сначала его хвалят, а потом осуждают и даже угрожают развести с главной героиней. Несмотря на эти вызовы, он остается устойчивым, опираясь на собственную решимость и веру, чтобы в конце концов победить проблемы и воссоединиться с главной героиней.
MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн
В комментариях к видеоработе поклонники выразили свое восхищение, описывая ее как такую, напоминающую голливудский фильм с высоким качеством производства, стильным визуальным рядом, эффективным рассказом и масштабным исполнением.
Отметим, что певец в своем инстаграме намекнул, что клип является частью экранизации будущего мюзикла.
Кому еще из знаменитостей Таня Муиньо поставила клипы
- Режиссер снимала видеоработу для южнокорейской к-поп звезды Чонгука из группы BTS. Съемки проходили в Будапеште на атмосферных индустриальных локациях – заброшенной электростанции Келенфельд и автодроме Hungaroring.
- Кроме того, Муиньо успела поработать с Дженнифер Лопес, срежиссировав клип на ее хит Can't Get Enough.
- Среди ее клиентов также легендарный рок-музыкант Ленни Кравиц, поп-идол Гарри Стайлз, а еще звезды мирового рэпа и хип-хопа – Doja Cat, Cardi B и Megan The Stallion.
- Благодаря неординарному видению, Таня Муиньо стала одной из самых востребованных клипмейкеров, способных создать по-настоящему зрелищную работу для артистов самого высокого уровня.