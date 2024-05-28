После обвинений в домашнем насилии: экс-супруг Камалии прокомментировал жуткие фото артистки

В апреле этого года распространились по сети фото изуродованного лица певицы Камалии. Некоторые пользователи предположили, что это мог сделать ее экс-супруг – бизнесмен Мохаммад Захур. Он уже прокомментировал эти фотографии.

Сразу после обнародования этих кадров Камалия вышла в прямой эфир, чтобы все объяснить. По ее словам, все было хорошо и ничего с ней не произошло.

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Как высказался Захур по поводу фотографий Камалии

Мохаммад отметил, что после развода находится в хороших отношениях с экс-супругой. К тому же он не может даже предположить, откуда взялись фото изуродованного лица Камалии в сети. Однако, бизнесмен заверил, что не совершал насилия над певицей.

У нас прекрасные отношения, лучше не придумаешь. Я не знаю откуда фото взялись, но самое главное – это не я. Возможно, это был грим, но я не знаю, что это было. Впрочем, это не я – не гримировал и не бил,

– рассказал Захур.

Также Камалия поделилась, что поддерживает дружеские отношения с Мохаммадом. Так, когда он приезжает из Лондона с детьми в Киев, то все живут в одном доме. В то же время Захур может остаться в доме певицы, на момент визита украинской столицы.

Мы были по шариату женаты, по шариату и развелись. У нас дети растут, мы примерные родители для своих детей. И мы дружим, это цивилизованные отношения, поддерживаем друг друга,

– заверила артистка.

К тому же Камалия рассказала, что до сих пор не знает, кто выложил те страшные фото в сеть. Исполнительница сейчас это выясняет.

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