После обвинений в домашнем насилии: экс-супруг Камалии прокомментировал жуткие фото артистки
Источник:"Люкс Фм"
В апреле этого года распространились по сети фото изуродованного лица певицы Камалии. Некоторые пользователи предположили, что это мог сделать ее экс-супруг – бизнесмен Мохаммад Захур. Он уже прокомментировал эти фотографии.
Сразу после обнародования этих кадров Камалия вышла в прямой эфир, чтобы все объяснить. По ее словам, все было хорошо и ничего с ней не произошло.
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Как высказался Захур по поводу фотографий Камалии
Мохаммад отметил, что после развода находится в хороших отношениях с экс-супругой. К тому же он не может даже предположить, откуда взялись фото изуродованного лица Камалии в сети. Однако, бизнесмен заверил, что не совершал насилия над певицей.
У нас прекрасные отношения, лучше не придумаешь. Я не знаю откуда фото взялись, но самое главное – это не я. Возможно, это был грим, но я не знаю, что это было. Впрочем, это не я – не гримировал и не бил,
– рассказал Захур.
Также Камалия поделилась, что поддерживает дружеские отношения с Мохаммадом. Так, когда он приезжает из Лондона с детьми в Киев, то все живут в одном доме. В то же время Захур может остаться в доме певицы, на момент визита украинской столицы.
Мы были по шариату женаты, по шариату и развелись. У нас дети растут, мы примерные родители для своих детей. И мы дружим, это цивилизованные отношения, поддерживаем друг друга,
– заверила артистка.
К тому же Камалия рассказала, что до сих пор не знает, кто выложил те страшные фото в сеть. Исполнительница сейчас это выясняет.
Мохаммад Захур об отношениях с Камалией: смотрите видео онлайн
Что известно о ситуации с жуткими фотографиями Камалии
- В апреле этого года в сети распространились фотографии Камалии, на лице которой можно было заметить кровь и синяки. На одном из кадров четко видно имеющуюся гематому в зоне глаза певицы. В то же время на других фото заметно разбитую губу и кровь на шее женщины.
- Артистка провела прямой эфир, чтобы успокоить поклонников. Она заверила, что с ней все в порядке. Однако, Камалия не отметила или фотошоп это, или настоящие избиения.
- Впрочем, сторонники певицы отметили то, что на одном из ее выступлений, который был до обнародования фото, никто не заметил ран или синяков на ее лице. В то же время некоторые фанаты были уверены, что артистка страдает от насилия, поскольку маникюр на фотографиях такой же, как и на записи прямого эфира. Однако, сама Камалия ничего не подтвердила.