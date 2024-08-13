Стали примером для подражания: какие украинские звезды являются многодетными родителями

Не секрет, что многие представители шоубизнеса имеют статус многодетных пап или мам. Некоторые из украинских звезд даже пошли по пути усыновления.

Звездные пары подают хороший пример для аудитории, которая еще колеблется с решением о малышах. Вы могли даже не догадываться, какое количество знаменитостей уже давно воспитывает от трех и более детей. Подробнее – в материале Show 24.

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Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь

В 2016 году исполнительница вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше ее на 14 лет. Через два года после бракосочетания у пары родился первенец, которого назвали Иваном. В 2020 году семья пополнилась дочкой Марией, а в апреле 2023 – супруги официально стали многодетной семьей. Тогда Светлана родила третьего ребенка – дочь Полину.

Певица делилась, что иногда бывает трудно разделить себя между всеми детьми, но она старается быть лучшей мамой.

Тимур и Инна Мирошниченко

Супруги воспитывают двух родных детей – дочь Мию и сына Марка. В 2023 году пара решилась на усыновление сына. Тимур и Инна прошли трудный путь, ведь в Украине сейчас сложно устроена система усыновления.

Ребенка нашли в Житомире. Известно, что мальчик имел много сопутствующих диагнозов, ведь родился с весом 1,4 килограмма.

"Также он имеет физические недостатки: искривленная грудная клетка, есть травмы головного мозга. Кроме этого, имеет недостатки психологического развития. Возможно, он не заговорит и полноценно не разовьется. К тому же у него грыжа и есть проблемы с глазами", – рассказывала Инна Мирошниченко.

Сегодня названные родители занимаются лечением Марселя и прилагают все усилия, чтобы мальчик зажил полноценной жизнью.

В этом году супруги усыновили второго ребенка – девочку Ангелину. Процедура второго усыновления оказалась достаточно сложной и длилась более полугода. Поэтому сегодня Тимур и Инна воспитывают четырех детей, которые растут в любящей семье.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Эту пару называют одной из самых крепких в украинском шоубизнесе. Влюбленные поженились в 2011 году, а уже через год Лилия родила дочь Диану, а через пять лет – дочь Полину.

В этом году семейство пополнилось третьим ребенком – девочкой Адель. Звездная мама часто делится кадрами малышей и рассказывает о буднях материнства.

Тарас и Елена Тополи

Супруги воспитывают троих детей. Первенец Роман появился на свет в 2013 году, второй сын Марк – в 2015 году, а дочь Мария – в 2020 году.

Как рассказывала Елена, первые роды длились 13 часов, во время рождения второго сына – у мальчика было обвитие пуповиной, а третьи роды хоть были короткими, но беременность подорвала здоровье женщины. У Елены появились проблемы со спиной.

Известно, что супруги не планируют четвертого ребенка. Звездная мама делилась, что ни вторая, ни третьи беременности не были запланированными. Но если так случится, что ребенок снова захочет появиться в их жизни, то они с радостью его примут.

Григорий и Кристина Решетники

Супруги воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Телеведущий признавался, что семья мечтает о дочери. Сами же мальчики не могут дождаться, когда в их обществе появится маленькая принцесса.

Григорий рассказал, что с ребятами договорились о сестренке после победы. Но, возможно, это случится и быстрее. Недавно Кристину подписчики спросили, не хотели бы они удочерить девочку. Женщина ответила, что хотела бы сама родить, а если нет, то они подумают над вопросом усыновления.

Анатолий Анатолич и Юлия Яцечко

За время супружеской жизни у пары родилось трое детей: две дочери – Алиса и Лолита и сын – Нил. С началом полномасштабного вторжения телеведущий увез семью во Францию. Там дети пошли в школу, а отец время от времени навещал семью.

Но в 2023 году все семейство вернулось в Украину.

На самом деле список многодетных звездных семей довольно большой. Среди них: