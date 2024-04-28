Мюзикл "Ты Романтика" заполонил украинский тикток: почему все от него в восторге
Первый в Украине мюзикл о писателях расстрелянного возрождения "Ты [Романтика]" захватил тикток и вызвал большой резонанс среди ценителей искусства. Посетители признаются, что это "нечто невероятное" и вызывает ни с чем не сравнимые эмоции.
Билеты на дебютный концерт в Жовтневом дворце в Киеве раскупили всего за 15 часов. В то же время, организаторы объявили о всеукраинском туре еще по 17 городами. Уже завтра, 29 апреля, шоу покажут во Львовской опере. Правда, билеты там тоже разобрали с невероятной скоростью – 22 часа.
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Что известно о мюзикле "Ты [Романтика]"
Музыкальная постановка основана на историческом альбоме, в который входит 17 различных композиций, где каждая плавно перетекает из предыдущей, образуя целостный рассказ, что позволяет слушателям погрузиться в бурную эпоху украинской литературы – расстрелянное возрождение.
МУР – "Ты [Романтика]": смотрите видео онлайн
В самом мюзикле участвует команда из 14 актеров, 12 танцоров и пяти музыкантов. Композитор Виктор Ткаченко, создавший музыку к альбому, ведет музыкальную партитуру, а Инна Матюшина руководит хореографией. Продуманные костюмы для всего актерского состава разработала мастерская Леси Патоки.
Тиктокеры активно публикуют видео с выступления и делятся своими впечатлениями. По их словам, мюзикл вызывает мурашки по телу и моментами умиляет до слез. Они убеждены, что эту шедевральную историю должны увидеть все.
Что известно об альбоме "Ты [Романтика]"
- Его МУР презентовал в этом году. На создание текстовой основы "Ты [Романтика]" понадобилось более шести месяцев. Только лирик-бук с текстами песен включает более 40 страниц, ведь углубляется не только в личный опыт писателей, но и раскапывает малоизвестные фрагменты украинской литературы.
- Альбом богат аллюзиями, "пасхалками", загадками и метафорами. Даже в названии заложен скрытый смысл, связан с известным произведением Волнового.
- По мнению авторов, "Ты [Романтика]" делает героем слушателя, каждого из нас, и не принуждает к выбору.