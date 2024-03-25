"Мисс Украина Вселенная" впервые показала влиятельного мужчину: кто стал избранником Виктории Апанасенко

Модель Виктория Апанасенко через год после свадьбы решила рассекретить имя и лицо мужа. Им оказался украинский чиновник, который работает в сфере ИТ.

“Мисс Украина Вселенная 2022” поздравила мужа с годовщиной брака в социальных сетях. Она впервые опубликовала фотографии со свадьбы, где видно всю пару.

К слову Звезда "Сплетницы" Эд Вествик во второй раз женился: романтические фото пары со свадьбы

Кто избранник "Мисс Украина Вселенная"

Оказалось, что избранником Виктории Апанасенко является Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли.



Виктория Апанасенко с мужем / Фото с фейсбука Виктории Апанасенко

Виктория трогательно поздравила мужа с первой годовщиной брака, процитировав Лину Костенко. Она поблагодарила за смелость, ощущение безопасности и поддержку.

Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной. Обещаю быть рядом с тобой на протяжении всех лет, которые нам отведены. Быть тылом, поддержкой и движущей силой на пути к новым высотам. Спасибо тебе за этот светлый день год назад, без пышных празднований и лишней мишуры,

– написала Апанасенко.



Виктория Апанасенко с мужем / Фото из фейсбука Виктории Апанасенко

Также поклонники "Мисс Украина Вселенная" впервые имели возможность увидеть, какое платье она выбрала для церемонии. Это белоснежный наряд с приталенным силуэтом и открытыми плечами. Виктория собрала волосы в высокий пучок и довершила образ традиционным букетом невесты. Жених вместо этого надел классический черный костюм.



Виктория Апанасенко с мужем / Фото с фейсбука Виктории Апанасенко

Что известно о личной жизни Апанасенко