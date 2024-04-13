Они уже длительное время с ним не общаются. К тому же муж никак не помогает артистке с сыном. Теперь Миша впервые за долгое время призналась, что стало для нее последней каплей в этих отношениях.

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Что Миша Романова рассказала о своем бывшем

По словам исполнительницы, мужчина совсем не вовлечен в воспитание сына. Кроме того, он даже во время полномасштабного вторжения никак не помогал ей.

Мы не общаемся. Для меня было последней каплей то, что в начале полномасштабного вторжения он бросил трубку и за два года ни разу не перезвонил. Сейчас я работаю над тем, чтобы лишить его родительских прав,

– поделилась певица.

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Артистка признается, что влюблена сейчас, однако не планирует разглашать детали о мужчине.

Я скрываю свою личную жизнь, потому она и личная - касается только двух людей. Я считаю, чем меньше людей знает о твоей личной жизни, тем лучше она складывается. Но я не скрываю, что безумно счастлива и у меня самый удивительный человек в мире, который меня вдохновляет и поддерживает,

– рассказала Романова.