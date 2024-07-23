Работал с предателем Бардашем, а теперь вступает в ВСУ: что известно о Мише Крупине из "Коррупции"

Основатель группы "Коррупция" уже более двадцати лет творит в музыкальной сфере. Хиты артиста продолжают собирать вокруг него поклонников, а его гражданская позиция вдохновляет многих.

Миша родился в 1981 году в городе Харьков. Мама будущего певца работала инженером и самостоятельно занималась воспитанием сына. Крупин с детства начал посещать музыкальную школу, обучаясь игре на скрипке. Впоследствии он участвовал в театральных постановках и начал заниматься эстрадным вокалом. Подробнее о карьере Миши Крупина и где он сейчас – расскажет Show 24.

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Музыкальная карьера Миши Крупина

Несмотря на увлечение классической музыкой, Миша решил углубиться в жанр рэпа. В 2001 году он создал музыкальный проект "Дядя Вася" и взял себе псевдоним "Туман". Его трек "Старый" принес первое признание артисту, а композиция возглавила рейтинги. В то же время исполнитель писал песни различным певцам. Так, автором хита группы NIKITA "Авокадо" является именно Крупин.

NIKITA – "Авокадо": смотрите видео онлайн

В 2007 году Миша начал работать с продюсером-путинистом Юрием Бардашем, из-за чего рэперу пришлось жить на две страны – Украина и Россия.

В 2019 году Крупин создал группу "Коррупция", репертуар которой, по словам певца, является сочетанием блюза, свинга и джаза. Тогда же вышел дебютный альбом коллектива "Журавли" и хиты "Красный бархат" и "Облака". В 2021 году "Корупция" поехал в тур по Украине, а запись выступления на концерте в Киеве стала "Лучшим релизом сентября" по версии Apple Music.

Киевский концерт "Коррупции": смотрите видео онлайн

Популярность коллектива начала расти и уже в 2022-м его номинировали на премию YUNA как "Лучшая поп-группа".

Репертуар Миши Крупина после 24 февраля 2022 года

После начала полномасштабного вторжения Миша заявил о разрыве всех связей с Россией и о своей четкой позиции. Мужчина выпустил песню "В нашем городе", в которой рассказал о родном Харькове, а впоследствии он представил композицию "*баште", которую посвятил гневной критике россиян. В то же время Крупин отметил, что не будет выполнять свои русскоязычные хиты и переведет их на украинский.

Миша Крупин – "В нашем городе": слушайте песню онлайн

После подрыва Крымского моста артист запремьерил трек "Пылает", который написал за 15 минут.

Если кто-то скажет, что я знал об этой новости заранее, то об этом знала вся Украина. Мы ждали, ждали и наконец дождались! Когда писал песню, я был уверен на все 100%, что именно так и будет,

– поделился Миша.

Миша Крупин – "Пылает": смотрите видео онлайн

Крупин неоднократно посвящал песни событиям, которые ежедневно переживают украинцы. Так, в декабре 2022 года он с "Коррупцией" выпускает песню "Свет", что создал для поднятия духа граждан во время блэкаутов, которые пришлось применить из-за постоянных ракетных обстрелов энергетических объектов.

"Коррупция" – "Свет": смотрите видео онлайн

В апреле 2023 года "Коррупция" презентует песню-исповедь "До краю світу", в которой раскрыл свою душу. Трек стал настоящим хитом, а клип на него набрал миллионы просмотров.

"Коррупция" – "До краю світу": смотрите видео онлайн

После вступления в "Культурный десант", Крупин вместе с коллегами Сашей Чемеровым и Колей Сергой презентовал ироничную композицию "Белгород", где призвали жителей Белгорода перестать бояться украинских военных, поскольку те принесут спасение.

"Культурный Десант" – "Белгород": смотрите видео онлайн

Артист на этом не остановился и в июле 2023 года выпустил песню "Фам Фаталь", в которой рассказывает о роковых женщинах в своей жизни. Мужчина выразил поддержку сильным и независимым девушкам, а клип на композицию также собрал почти три миллиона просмотров.

"Коррупция" – "Фам Фаталь": смотрите видео онлайн

В мае 2024 года Миша сообщил, что группа "Коррупция" прекращает свою деятельность, поскольку продюсерский центр PAPA MUSIC и исполнитель не смогли договориться о сотрудничестве после окончания договора.

Личная жизнь Миши Крупина

В сети нет много данных о том, как складывались любовные отношения артиста. Лишь известно, что Крупин был дважды женатым. Также у Миши был роман с певицей Дашей Астафьевой. По словам певца, трудности в отношениях с артисткой возникали из-за его непростого характера.

Кроме сына Давида, у него еще есть дочь. Однако, о ней Миша не рассказывает публике. Известно, что 21-летний сын ранее жил в России. Однако, когда ему исполнилось 16 лет, он перебрался жить в Израиль. Сейчас парень служит в израильской армии и хочет связать свою жизнь с военным делом.

Где сейчас Миша Крупин

Начало вторжения побудило Крупина заявить о своей позиции и стать волонтером. Мужчина организует сборы для ВСУ и во время гастролей отдает часть средств из прибыли на армию. Артист покупает машины военным и лично отвозит их на фронт.

Миша также пишет песни, которые посвящает защитникам Украины. По словам исполнителя, композиции должны поднять боевой дух Вооруженных Сил. После вступления в "Культурный десант" Крупин начал выступать перед бойцами на передовой, в военных госпиталях и укрытиях.

На днях Миша сообщил, что добровольно мобилизовался в украинскую армию. Сейчас мужчина проходит ВВК и ждет результатов дополнительного обследования. Обо всех деталях Крупин пообещал рассказывать в своем блоге.



Миша Крупин проходит ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис

В комментарии для "РБК-Украина" директор экс-солиста "Коррупции" Юлия призналась, что артист находится в Харькове, где пошел в ТЦК.

Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина,

– пересказала слова Миши директор.

В течение последнего месяца Крупин в родном городе помогал военным и давал концерты, на которых собирал средства для ВСУ. Впоследствии артист присоединится в ряды украинской армии и станет на защиту государства.