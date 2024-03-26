Сын легендарного боевого медика: на войне погиб Миша Бикетов, который писал электронную музыку
Источник:Никита Козачинский
Участник сообщества украинской электронной музыки Миша Бикетов погиб на фронте. Два дня перед этим ему исполнилось 24 года.
Боец 128-й бригады ТрО ВСУ Никита Козачинский сообщил о потере побратима и друга. Миша Бикетов, который писал музыку и стихи, погиб во время выполнения боевого задания.
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Погиб музыкант Миша Бикетов
Михаилу Бикетову исполнилось 24 года за два дня до его смерти. Он работал в составе одного из FPV-расчетов.
В свой последний бой его расчет уничтожил танк и БМП, остановив одно из тысяч наступлений, которые сейчас по всей линии фронта. Погиб через два дня после того, как ему исполнилось 24 года. Его мать – легендарный боевой медик, которая тоже служит в рядах ВСУ,
– рассказал Никита Козачинский.
Миша Бикетов был активным участником днепровской сообщества Module, которая писала электронную музыку. Он был одним из пяти человек, которые пошли в армию с начала полномасштабного вторжения.
Последний год Михаил написал много стихов, а также музыки, которую сейчас собирает его сообщество. Друзья и собратья Бикетова хотят выпустить альбом, чтобы мир услышал его произведения.
Миша Бикетов / Фото с фейсбука Никиты Козачинского
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