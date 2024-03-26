Боец 128-й бригады ТрО ВСУ Никита Козачинский сообщил о потере побратима и друга. Миша Бикетов, который писал музыку и стихи, погиб во время выполнения боевого задания.

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Погиб музыкант Миша Бикетов

Михаилу Бикетову исполнилось 24 года за два дня до его смерти. Он работал в составе одного из FPV-расчетов.

В свой последний бой его расчет уничтожил танк и БМП, остановив одно из тысяч наступлений, которые сейчас по всей линии фронта. Погиб через два дня после того, как ему исполнилось 24 года. Его мать – легендарный боевой медик, которая тоже служит в рядах ВСУ,

– рассказал Никита Козачинский.

Миша Бикетов был активным участником днепровской сообщества Module, которая писала электронную музыку. Он был одним из пяти человек, которые пошли в армию с начала полномасштабного вторжения.

Последний год Михаил написал много стихов, а также музыки, которую сейчас собирает его сообщество. Друзья и собратья Бикетова хотят выпустить альбом, чтобы мир услышал его произведения.



Миша Бикетов / Фото с фейсбука Никиты Козачинского

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Михаила. Низкий поклон за его мужественный подвиг. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину