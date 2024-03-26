Боєць 128-ї бригади ТрО ВСУ Нікіта Козачинський повідомив про втрату побратима й друга. Міша Бікетов, який писав музику й вірші, загинув під час виконання бойового завдання.
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Загинув музикант Міша Бікетов
Михайлу Бікетову виповнилося 24 роки за два дні до його смерті. Він працював у складі одного з FPV-розрахунків.
У свій останній бій його розрахунок знищив танк і БМП, зупинивши один з тисяч наступів, які зараз по всій лінії фронту. Загинув за два дні після того, як йому виповнилось 24 роки. Його мати – легендарний бойовий медик, яка теж служить в лавах ЗСУ,
– розповів Нікіта Козачинський.
Міша Бікетов був активним учасником дніпровської спільноти Module, яка писала електронну музику. Він був одним з п'яти людей, які пішли до війська з початку повномасштабного вторгнення.
Останній рік Михайло написав багато віршів, а також музики, яку зараз збирає його спільнота. Друзі й побратими Бікетова хочуть випустити альбом, щоб світ почув його твори.
Міша Бікетов / Фото з фейсбуку Нікіти Козачинського
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