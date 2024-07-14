Распространенная история, – продюсер Поляковой о блогерах распространивших российскую пропаганду

Украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал слова блогеров, которые призвали к перемирию с Россией. В то же время он рассказал, с какой целью инфлюенсеры распространили язык вражды.

Мужчина заверил, что украинцы сейчас живут в сложное время и находятся в информационном пространстве, в которое ежедневно попадают различные события, в том числе и ИПСО. Граждане испытывают влияние от блогеров, за которыми следят, и от психологических атак.

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По словам Михаила, может казаться, будто язык вражды, которую распространили инфлюенсеры, финансово обеспечили россияне. В то же время у пользователей складывается впечатление, что неосведомленность блогеров сыграла с ними плохую шутку.

Затем появляется мысль, что за это заплатили какие-то внутренние политические силы. То ты думаешь, что человек просто тупой и подыгрывает каким-то настроениям или в поисках хайпа,

– заверил продюсер.

Несмотря на успех известных людей, Ясинский не может большинство из них назвать умными. Михаил заметил, что блогеры, на фоне обстрела больницы "Охматдет", скопировали и повторили мысли друг друга, поскольку видят, что происходит в соцсетях.

Большим умом они не отличаются. И если кто-то решил немного поумничать в эфире, то другие это подсмотрели, и повторили. Распространенная история у блогеров,

– подчеркнул Ясинский.

Также продюсер добавил, что блогеры выражают мнения тех, кто на них имеет сильное влияние. Как отметил Михаил, сейчас сложно формировать объективное мнение, потому что вокруг украинцев много технологий.

Напомним, 8 июля, после российского удара по детской больнице "Охматдет", украинские блогеры распространили враждебные нарративы. Так, Юля Верба, Влада Роговенко, Мила Бараева, Юлия Золотарева, Екатерина Мартынко, Катя Венгерская и другие инфлюенсеры призвали к мирным переговорам со страной-агрессором и распространили пропаганду оккупантов.