Морпех Михаил Дианов рассказал о разводе с женой: свободно ли его сердце сейчас

Защитник Мариуполя Михаил Дианов поделился деталями личной жизни. Он рассказал о том, как ему удалось забыть первую любовь и впервые признался, открыт ли он к новым отношениям.

Морпех Михаил Дианов – ценитель творчества группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. В новом проекте о музыке он рассказал, что слова некоторых песен коллектива помогали ему пережить развод.

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Как Михаил Дианов забыл бывшую жену

Защитник поделился, что песня "Дим" была первой композицией из репертуара БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Эта и последующие треки отзывались в сердце Михаила.

Это было как раз во время моего развода. У меня внутри "без нее никак", но ты хочешь быть с ней. Я очень романтичный человек. Сергей тоже развелся, у него такая же история. Он написал песню Дым, где сказано: "Пусть о тебе здесь останется лишь дым". Я забыл о бывшей жене как о дыме. Я сейчас абсолютно свободен,

– признался Дианов.

Михаил Дианов ответил, что сейчас не находится в новых отношениях, его сердце свободно. Но поделился, что, возможно, готов к этому.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни защитника