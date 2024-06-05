Морпех Михаил Дианов назвал причину развода с женой
Источник:Дмитрий Гордон
Легендарный морпех Михаил Дианов развелся с женой еще 12 лет назад. Он рассказал, почему это произошло, и свободно ли его сердце сейчас.
Защитник Мариуполя Михаил Дианов сохраняет дружеские отношения с бывшей женой. Они хорошо общаются и не держат друг на друга никаких обид.
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О причинах развода морпех рассказал, что они просто не сошлись характерами.
Мы родители нашего ребенка. Она одна, и я один. Хорошие отношения, мы общаемся, все нормально. Ни она обо мне, ни я о ней кривого слова сказать не можем, потому что нет ничего. Не сошлись. Так случилось,
– поделился Михаил Дианов.
Боец добавил, что его сердце свободно. Он не состоит в отношениях и не имеет жены.
"Я сейчас один. Ни девушки, ни жены у меня нет", – заметил Михаил Дианов.
Личная жизнь Михаила Дианова
- Когда Михаил Дианов вернулся из российского плена, он признался, что до сих пор любит бывшую жену. Тогда морпех называл себя однолюбом, однако не решался предлагать ей сойтись. Защитник волновался, что услышит отказ.
- В конце прошлого года Михаил Дианов поделился фото с дочерью Екатериной и бывшей женой Ольгой и подписал их: "Наконец-то семья вместе". Из этого фаны сделали вывод, что супруги все-таки воссоединились. Но впоследствии Михаил Дианов опроверг слухи и рассказал, что они не вместе.
- Интересно, что забыть первую любовь Михаилу Дианову помогла группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и его песня "Дым". Мужчина сумел отпустить экс-жену.