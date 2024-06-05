Морпех Михаил Дианов назвал причину развода с женой

Легендарный морпех Михаил Дианов развелся с женой еще 12 лет назад. Он рассказал, почему это произошло, и свободно ли его сердце сейчас.

Защитник Мариуполя Михаил Дианов сохраняет дружеские отношения с бывшей женой. Они хорошо общаются и не держат друг на друга никаких обид.

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О причинах развода морпех рассказал, что они просто не сошлись характерами.

Мы родители нашего ребенка. Она одна, и я один. Хорошие отношения, мы общаемся, все нормально. Ни она обо мне, ни я о ней кривого слова сказать не можем, потому что нет ничего. Не сошлись. Так случилось,

– поделился Михаил Дианов.

Боец добавил, что его сердце свободно. Он не состоит в отношениях и не имеет жены.

"Я сейчас один. Ни девушки, ни жены у меня нет", – заметил Михаил Дианов.

Личная жизнь Михаила Дианова