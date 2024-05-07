Фото Кэти Перри на Met Gala разлетелись по сети: что не так с этими кадрами
Источник:Кэти Перри
В Нью-Йорке 6 мая состоялось одно из важнейших фэшн-событий - бал Института костюма Met Gala. В сети стали обсуждать лучшие образы и делать подборки изысканных look.
В одну из таких подборок попало якобы фото Кэти Перри в пышном бежево-зеленом платье, украшенном цветами и растениями. Некоторые пользователи называли этот образ одним из лучших в этом году.
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Была ли Кэти Перри на Met Gala-2024
Но во всем этом есть один нюанс – певица на самом деле не появлялась на красной дорожке Met Gala. Фото с ее образом сгенерировал искусственный интеллект.
Фото Кэти Перри сгенерировал ИИ / Фото из инстаграма Кэти Перри
Кадры с Кэти Перри увидела даже мама известной певицы, которая выразила восхищение ее образом в личных сообщениях. И артистка ответила, что матери следует быть осторожнее.
Не смогла посетить Met Gala, потому что надо было работать,
– сообщила знаменитая певица.
Мама Кэти Перри поверила, что ее дочь была на Met Gala / Фото из инстаграма Кэти Перри
Что известно о Met Gala-2024
- Бал института костюма традиционно состоялся в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее. Дресс-код главного fashion-мероприятия назывался "Сад времени", также состоялась выставка "Спящие красавицы: пробуждение моды". Гости имели возможность рассмотреть старинные элементы гардероба.
- Наиболее ярким образом на Met Gala в этом году похвасталась Зендея, которая сначала предстала в синем платье Maison Margiela, а затем сменила наряд на винтажное платье Givenchy 1996 года.
- Дженнифер Лопес поразила образом в платье с кристаллами от Schiaparelli, Джиджи Хадид появилась с новой прической и в изысканном наряде от Thom Browne, Лана Дель Рей удивила выходом в платье Alexander McQueen.