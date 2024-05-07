В одну з таких добірок потрапило начебто фото Кеті Перрі у пишній бежево-зеленій сукні, прикрашеній квітами та рослинами. Деякі користувачі називали цей образ одним з найкращих цього року.

Цікаво Кендалл Дженнер одягнула на вечірку Met Gala сукню з крилами 1997 року: як вона виглядає

Чи була Кеті Перрі на Met Gala-2024

Та у всьому цьому є один нюанс – співачка насправді не з'являлася на червоній доріжці Met Gala. Фото з її образом згенерував штучний інтелект.



Фото Кеті Перрі згенерував ШІ / Фото з інстаграму Кеті Перрі

Кадри з Кеті Перрі побачила навіть мама відомої співачки, яка висловила захоплення її образом в особистих повідомленнях. Та артистка відповіла, що матері слід бути обережнішою.

Не змогла відвідати Met Gala, бо треба було працювати,

– повідомила знаменита співачка.



Мама Кеті Перрі повірила, що її донька була на Met Gala / Фото з інстаграму Кеті Перрі

Що відомо про Met Gala-2024