В одну из таких подборок попало якобы фото Кэти Перри в пышном бежево-зеленом платье, украшенном цветами и растениями. Некоторые пользователи называли этот образ одним из лучших в этом году.

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Была ли Кэти Перри на Met Gala-2024

Но во всем этом есть один нюанс – певица на самом деле не появлялась на красной дорожке Met Gala. Фото с ее образом сгенерировал искусственный интеллект.



Фото Кэти Перри сгенерировал ИИ / Фото из инстаграма Кэти Перри

Кадры с Кэти Перри увидела даже мама известной певицы, которая выразила восхищение ее образом в личных сообщениях. И артистка ответила, что матери следует быть осторожнее.

Не смогла посетить Met Gala, потому что надо было работать,

– сообщила знаменитая певица.



Мама Кэти Перри поверила, что ее дочь была на Met Gala / Фото из инстаграма Кэти Перри

Что известно о Met Gala-2024