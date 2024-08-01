Не откажусь выступить у депутатов, – MELOVIN рассказал о своем заработке во время войны

Украинский певец MELOVIN откровенно поделился, что его доход изменился после начала полномасштабного вторжения. Артист признался, при каком условии готов согласиться выступить перед состоятельными людьми или депутатами.

По словам исполнителя, он не жалуется на свой доход. По словам звезды, в последнее время появляются запросы на корпоративы.

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Так, артист недавно выступил на свадьбе во Львове. По мнению мужчины, отмечать семейные праздники – актуально, поэтому он будет продолжать дарить эмоции своим заказчикам.

Я не имею каких-то баснословных гонораров. И моя жизнь совсем не такая, как была до полномасштабной войны. Не зарабатываю много, но хватает,

– поделился MELOVIN.

Певец заверил, что может согласиться выступить у депутатов или состоятельных украинцев, если на праздновании не будет россиян. Исполнитель готов к хейту и не боится негативных комментариев от пользователей. По словам звезды, граждане страны-агрессора не заслуживают слушать украинских артистов.

Иногда нам приходится не перебирать, где выступать. Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда – это семьи. Никто, кроме нас, о них не подумает. Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень состоятельных украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И мне все равно на хейт. Лишь бы не у россиян выступать – вот такая моя позиция,

– отметил певец.

Напомним, на днях комик Тарас Стадницкий также высказался о своем заработок во время войны. Он заявил, что жить за счет, полученным после юмористических шоу, можно. Однако, для мужчины это тяжело, поскольку стоимость билетов сильно упала за последние два года.