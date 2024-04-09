26-летний MELOVIN признался, что прибегает к уколам красоты: какие процедуры делает исполнитель
Источник:Люкс ФМ
Украинский певец MELOVIN рассказал, что делает инъекции красоты. Артист решил не скрывать этого, потому что, по его мнению, так он проявляет любовь к себе.
Исполнитель подчеркнул, что делает уколы красоты, чтобы в будущем у него не было морщин. Он добавил, что не искажает свой внешний вид, а делает так, чтобы всегда выглядеть хорошо.
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Какие процедуры делает MELOVIN
Певец признался, что использует ботокс, чтобы предотвратить появление морщин в будущем. Необходимость этой косметической процедуры он объясняет частым нанесением макияжа во время концертов, что негативно сказалось на его коже.
Колю между бровями ботокс обязательно, потому что когда много макияжа – это обычно потом глубокие морщины. А ты их не хочешь видеть, когда тебе будет 40 – 60 лет. Я считаю это любовью к своему телу. Я же не что-то гипертрофирую, а делаю, чтобы быть красивым в отражении,
– поделился артист.
Какие процедуры делают другие украинские звезды
- Даша Астафьева откровенно рассказала, что регулярно красит волосы, делает инъекции красоты, употребляет витамины и аминокислоты.
- Жена Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, сделала ринопластику. Кроме того, она уколола инъекции ботокса в лоб, между бровями и вокруг глаз.
- Павел Зибров признался, что пользуется инъекциями красоты, но уточнил, что не подвергался никаким хирургическим процедурам. В частности, он делает ботокс, чтобы не было морщин.