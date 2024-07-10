Безопасность стоит на первом месте, – MELOVIN перенес июльские концерты в нескольких городах Украины

MELOVIN в рамках своего концертного тура DREAMER в июле планировал посетить Житомир, Луцк и Ровно. Впрочем, певец решил перенести свои выступления.

Это, как оказалось, произошло из-за обострения ситуации в Украине и усиления обстрелов со стороны России. Новые концерты исполнитель запланировал на осень.

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MELOVIN поделился, что на фоне массированных российских атак по территории Украины не хочет брать ответственность за проведение масштабных мероприятий.

Наша с вами безопасность стоит на первом месте. Настроение зрителя прямо пропорционально зависит от количества крови и боли нанесенных врагом,

– объяснил певец.

Он также добавил, что получает много сообщений от поклонников с просьбой вернуть билеты из-за соображений безопасности. Учитывая это, артист принял решение перенести концерты. Новые даты выступлений: Житомир – 2 октября, Луцк – 3 октября, Ровно – 4 октября.

Вчера, напуганный и опустошенный, я начал перебирать слова, строки, которые сплелись в новые песни, и понял, сколько всего хочу вам сказать, чем поддержать и о чем прокричать,

– рассказал исполнитель.

Он заверил, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.

Раньше о переносе объявил фестиваль Atlas United 2024. Отныне все события состоится с 19 по 21 июля в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.