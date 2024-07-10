Це, як виявилося, сталося через загострення ситуації в Україні та посилення обстрілів з боку Росії. Нові концерти виконавець запланував на осінь.

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MELOVIN поділився, що на тлі масованих російських атак по території України не хоче брати відповідальність за проведення масштабних заходів.

Наша з вами безпека стоїть на першому місці. Настрій глядача прямо пропорційно залежить від кількості крові та болю завданих ворогом,

– пояснив співак.

Він також додав, що отримує багато повідомлень від шанувальників з проханням повернути квитки через міркування безпеки. Враховуючи це, артист прийняв рішення перенести концерти. Нові дати виступів: Житомир – 2 жовтня, Луцьк – 3 жовтня, Рівне – 4 жовтня.

Вчора, наляканий і спустошений, я почав перебирати слова, рядки, які сплелися у нові пісні, і зрозумів, скільки всього хочу вам сказати, чим підтримати й про що прокричати,

– розповів виконавець.

Він запевнив, що всі раніше придбані квитки залишаються дійсними на нові дати.

Раніше про перенесення оголосив фестиваль Atlas United 2024. Відтепер всі події відбудеться з 19 до 21 липня у київському ТРЦ Blockbuster Mall.