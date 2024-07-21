Выстрел в спину: MELOVIN устроил перформанс на сцене Atlas United и напомнил о пленных

Украинский певец MELOVIN выступил на сцене Atlas United 2024. Артист устроил незабываемый номер, которым напомнил о военнопленных.

MELOVIN выступил на музыкальном фестивале Atlas United 2024 – его концерт состоялся 20 июля на Main Stage. Исполнитель представил свою новую песню "Убиваєш мене".

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Певец устроил перформанс во время презентации трека. Он предстал в черных кожаных штанах и белом лонгсливе с повязками, имитирующими медицинские бинты. В конце выступления MELOVIN обернулся спиной к публике, а в него будто бы попала пуля.

Артист добавил, что этот бутафорский выстрел – ничто по сравнению с тем, как живут гражданские и военные пленные. По его мнению, сейчас бытовые проблемы начинают преобладать, а потому в некоторых вопросах следует использовать резонанс.

Поэтому здесь мне все равно: пусть пишут негативные комментарии, пусть называют меня кем угодно, но люди будут говорить о "Азов"! Мы должны приложить усилия, чтобы вернуть домой наших людей. Спасибо за возможность напомнить важное,

– высказался MELOVIN.

Выступление MELOVIN на фестивале: видео

Интересно, что прошлое выступление MELOVIN на фестивале Atlas тоже было важным для артиста. В 2021 году он совершил каминг-аут.