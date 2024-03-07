Очень похожа на маму: 19-летняя Маша Полякова неожиданно стала блондинкой
Источник:Маша Полякова
Маша Полякова примеряла образ звездной мамы, чем удивила подписчиков. Девушка надела белый парик и розовое платье певицы.
Блогер поделилась с фоловерами роликом-перевоплощением под песню мамы "Чтобы не плакать, я смеюсь".
Напомним Старшую дочь Оли Поляковой обвинили в краже на 8 тысяч гривен: что об этом говорит Маша
Маша Полякова примерила образ мамы
На видео девушка сначала появилась без макияжа, в черной блузке и джинсах, а потом с эффектным макияжем. Его исполнил звездный визажист Егор Андрюшин, видео которого набирают миллионы просмотров. Он подчеркнул схожие черты лица матери и дочери, а также воспроизвел мейк, который любит Оля. В конце видео девушка уже изображена в белом парике, розовом платье и с макияжем, как у мамы.
Как вам перевоплощение? Похожие?
– поинтересовалась у подписчиков Маша.
Подписчики были удивлены сходством дочери и мамы, но нашли и отличия. Они отметили, что их отличает – мимика. У Оли она более выражена, чем у Маши.
- "Это что-то нереальное! Какое сходство с мамой! Только Егор мог подчеркнуть одинаковые с мамой черты! Браво!"
- "Еще от "Лиги Смеха" помню, как Маша на коне вышла на сцену, и все были в шоке, какая точная копия мамы!"
- "Похожа, но мимика у Маши другая!"
- "Это не перевоплощение, это просто фантастика!!!!! Снова волшебные руки Егора, творят магию!"
- "Блонд вам больше идет"
- "Очень похожа на маму. Профессиональное перевоплощение"
- "Дочь Оли Поляковой похожа на Олю больше, чем сама Полякова на себя"
- "Маше не нужны перевоплощения, она сама красавица"
Маша Полякова уже повторяла образ матери
- Ранее исполнительница и ее старшая дочь опубликовали в инстаграме посты, где Маша позирует в платье, в котором когда-то фотографировалась сама Оля, однако стилизовали мама и дочь ее по-разному.
- Образ Оли был с высоким ирокезом и ярким макияжем с вишневыми губами, а Маше – нежный макияж в персиковых тонах, локоны и розовая фуражка.
- В таком аутфите артистка находилась на одном из эфиров шоу "Маска", которое транслировали еще до начала полномасштабной войны.