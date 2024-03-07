Очень похожа на маму: 19-летняя Маша Полякова неожиданно стала блондинкой

7 марта 2024, 21:44
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Маша Полякова

Маша Полякова примеряла образ звездной мамы, чем удивила подписчиков. Девушка надела белый парик и розовое платье певицы.

Блогер поделилась с фоловерами роликом-перевоплощением под песню мамы "Чтобы не плакать, я смеюсь".

Напомним Старшую дочь Оли Поляковой обвинили в краже на 8 тысяч гривен: что об этом говорит Маша

Маша Полякова примерила образ мамы

На видео девушка сначала появилась без макияжа, в черной блузке и джинсах, а потом с эффектным макияжем. Его исполнил звездный визажист Егор Андрюшин, видео которого набирают миллионы просмотров. Он подчеркнул схожие черты лица матери и дочери, а также воспроизвел мейк, который любит Оля. В конце видео девушка уже изображена в белом парике, розовом платье и с макияжем, как у мамы.

Как вам перевоплощение? Похожие?
– поинтересовалась у подписчиков Маша.

Подписчики были удивлены сходством дочери и мамы, но нашли и отличия. Они отметили, что их отличает – мимика. У Оли она более выражена, чем у Маши.

  • "Это что-то нереальное! Какое сходство с мамой! Только Егор мог подчеркнуть одинаковые с мамой черты! Браво!"
  • "Еще от "Лиги Смеха" помню, как Маша на коне вышла на сцену, и все были в шоке, какая точная копия мамы!"
  • "Похожа, но мимика у Маши другая!"
  • "Это не перевоплощение, это просто фантастика!!!!! Снова волшебные руки Егора, творят магию!"
  • "Блонд вам больше идет"
  • "Очень похожа на маму. Профессиональное перевоплощение"
  • "Дочь Оли Поляковой похожа на Олю больше, чем сама Полякова на себя"
  • "Маше не нужны перевоплощения, она сама красавица"

Маша Полякова уже повторяла образ матери

  • Ранее исполнительница и ее старшая дочь опубликовали в инстаграме посты, где Маша позирует в платье, в котором когда-то фотографировалась сама Оля, однако стилизовали мама и дочь ее по-разному.
  • Образ Оли был с высоким ирокезом и ярким макияжем с вишневыми губами, а Маше – нежный макияж в персиковых тонах, локоны и розовая фуражка.
  • В таком аутфите артистка находилась на одном из эфиров шоу "Маска", которое транслировали еще до начала полномасштабной войны.

Автор: Вікторія Вітер