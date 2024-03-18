Надо было меньше пить, – Маша Полякова рассказала об операции, в которой ей удалили орган
Источник:"В постели"
Старшая дочь Оли Поляковой, блогер Маша Полякова откровенно рассказала о том, почему в январе 2024 года внезапно перенесла операцию и что именно ей удаляли врачи.
Оказывается, у Маши были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому хирургическое вмешательство было действительно необходимо.
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Какую операцию перенесла и что удаляли Маше Поляковой
По словам 19-летней блогера, она имела проблемы с желчным пузырем, который врачам и пришлось удалять. Этому предшествовали три приступа панкреатита Поляковой и обострение желчнокаменной болезни, которое Маша перенесла во время отдыха в Африке осенью 2023 года.
Причиной такой болезни стало то, что девушка злоупотребляла вредными напитками во время учебы в Англии, где она не так давно училась.
Мне вырезали желчный. Наверное, надо было меньше пить в Англии! У меня было три приступа панкреатита. Там уже были спайки, и мне говорили, что следующая могла бы мне сделать хронический панкреатит,
– призналась Маша.
Маша Полякова / Фото из инстаграма блогера
Кроме того, Полякова призналась, что она перенесла еще одну операцию, поскольку имела еще и кистоз.
Что известно о Маше Поляковой
- Маша Полякова – популярная тикток и инстаграм блогер, певица.
- По словам Маши, она не пользуется статусом своей звездной матери, певицы Оли Поляковой, и сама зарабатывает на жизнь: примерно 100 тысяч гривен ежемесячно.
- Не так давно 19-летняя Полякова попала в скандал из-за рекламной интеграции. Один из украинских брендов обвинил блогера в краже одежды на сумму около 8 тысяч гривен. По словам звезды, она не успела выполнить договоренности из-за госпитализации. В итоге Маша вернула магазину средства.