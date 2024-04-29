Маша Кондратенко впервые прокомментировала, действительно ли она скрывается за образом Klavdia Petrivna
Источник:"Ближче до зірок"
Маша Кондратенко – одна из тех артисток, которые могли бы скрываться за маской инкогнито-исполнительницы Klavdia Petrivna. Звезда уклонилась от ответа на вопрос о том, действительно ли она - воплощает таинственную певицу.
В сети распространяют предположение о том, что под образом Klavdia Petrivna скрывается певица и актриса Маша Кондратенко. У девушки похожий тембр голоса, к тому же она несколько раз намекала на свою причастность к проекту.
Интересно Я сам общался с ней, – блогер Нагорняк сказал, кто скрывается за образом Klavdia Petrivna
Маша Кондратенко ответила, действительно ли она – Klavdia Petrivna
В недавнем интервью Маша Кондратенко прокомментировала слухи. Но не стала прямо отвечать на вопрос.
Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Я пока что, знаете, такая – буду держать загадку,
– сказала певица.
Почему заподозрили, что Маша Кондратенко – это Klavdia Petrivna
- В прошлом году Klavdia Petrivna победила в номинации "Дебют года" на премии "Золотая Заря Лирум". Получать награду вышла именно Маша Кондратенко, после чего в сети разлетелись слухи.
- Кондратенко надела черный наряд и шляпку, что напомнило образ Klavdia Petrivna. Доказательством для поклонников звезды стало и то, что артистка ранее перепевала один из хитов загадочной певицы.
- Но наиболее вероятно, что все это было пиар-ходом и очередной возможностью скрыть истинное лицо Klavdia Petrivna.