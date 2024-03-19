Рассказала о преступлениях оккупантов: Ефросинина выступила от Украины на масштабном мероприятии ООН

Маша Ефросинина выступила на ежегодном заседании Комиссии ООН. Ведущая поднимала тему военных преступлений российских оккупантов, в частности сексуального насилия.

С 11 по 22 марта в Нью-Йорке проходит 68 ежегодное заседание Комиссии ООН. На днях в США прибыла Маша Ефросинина: ее пригласили выступить на крупнейшем собрании по вопросам гендерного равенства.

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Маша Ефросинина выступила на собрании Комиссии ООН

Темой очередного заседания, состоявшегося в этом году, было расширение прав и возможностей женщин, а также работа над быстрым достижением гендерного равенства. В зале собрались целые правительства, общественные организации, эксперты и активисты со всего мира: все они размышляли над действиями, которые бы положили конец неравенству.

В рамках CSW68 Комиссия ООН организовала дискуссионную панель, посвященную военным преступлениям. Тогда выступила украинская ведущая и деятельница Маша Ефросинина: она доложила о ситуации в Украине.

Все те ужасы, причиненные нашим женщинам российскими солдатами, привели к страшным психологическим и физическим последствиям. Пытки женских гениталий, принуждение к сексуальному контакту через угрозы лишения жизни женщинам, их детям и мужчинам, издевательства и насилия десятками россиян одной женщины или ребенка,

– рассказала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина на мероприятии / Фото пресс-службы

"Фонд Маша" сотрудничает с Генеральной прокуратурой, откуда и получена эта информация. Ефросинина уточнила, что пока нет статистических данных о сексуальных преступлениях на временно оккупированных территориях. Сложно представить, какие цифры могут выплыть после деоккупации Мариуполя и многих других городов. В то же время Буча, Гостомель и другие регионы показали, на какие зверства способна российская армия.

Маша Ефросинина подчеркнула, что очень хочет вернуться в Украину и сказать всем женщинам, что мир неравнодушен к их боли. Это поможет фиксировать больше преступлений и направлять их в международные суды.

Через два года полномасштабной войны у нас в стране кажется, что мир поставил на паузу веру в наш народ, веру в нашу победу. Но вы даже не представляете, насколько для нас важно, чтобы вы продолжали верить. Это придает нам силу идти вперед,

– добавила ведущая в речи.



Маша Ефросинина на мероприятии / Фото пресс-службы

Что известно о Комиссии ООН по статусу женщин

Комиссия ООН по положению женщин (CSW) – это глобальный межправительственный орган, который занимается только гендерным равенством и расширением прав женщин с 1946 года. Среди ее задач: документирование реальной жизни женщин, формирование стандартов равенства, продвижение прав.

Ежегодно Комиссия собирается на сессию, которая длится 2 недели. Там обсуждают прогресс и пробелы, равняясь на документы по гендерному равенству. Государства определяют дальнейшие действия для достижения цели.

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