Что интересно, девушка пряталась от камер еще тогда, когда была подростком. Уже тогда она говорила, что не хочет быть популярной.
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Почему Нана избегает публичности
Девушка считает, что популярность ограничивает ее свободы и добавляет давления на частную жизнь.
Она говорит: "Мама, публичность – тотальный отказ от свободы жизни". Нана очень умный ребенок. Она очень много размышляет. И говорит: "Это ограничение моих свобод. Мы живем в такое время, что мы и так много под что подстраиваемся. Мы постоянно боремся в себе с преодолением своих страхов, несвобод и ограничений, которые диктуются социальным влиянием",
– отметила телеведущая.
Ефросинина подчеркнула, что решила быть всегда на стороне своих детей, поэтому поддерживает позицию Наны и даже перед тем, как рассказать истории из жизни девушки, спрашивает на это разрешение у нее.
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Что известно о дочери Маши Ефросининой
- 16 февраля Нане исполнилось 20 лет.
- Как известно, девушка не любит, когда мама о ней много рассказывает, поэтому пока о личной жизни Наны есть немного информации.
- В 2021 году дочь Маши Ефросининой переехала из Украины в Канаду, чтобы продолжить обучение в колледже.
Нана захотела поехать в Канаду, чтобы закончить колледж, который дает возможность поступать в университет без проблем. Но из-за коронавируса студенты буквально были закрыты в своих резиденциях при университете, и на нее это произвело огромное впечатление. Просто изуродовало ее нервную систему. Она себе свою жизнь совсем по-другому представляла,
– рассказывала телеведущая.
- Как следствие, девушка приняла решение, что больше никакой Канады и Америки, только – Европа, потому что расстояние в 10 000 километров без родных – это страшно.
- После этого она поступила в университет в Нидерландах.
- Мария с гордостью рассказывала, что ее дочь очень умная и любит много размышлять, что в конце концов и привело к тому, что она не хочет показывать свою жизнь в целом.