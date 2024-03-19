С 11 по 22 марта в Нью-Йорке проходит 68 ежегодное заседание Комиссии ООН. На днях в США прибыла Маша Ефросинина: ее пригласили выступить на крупнейшем собрании по вопросам гендерного равенства.
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Маша Ефросинина выступила на собрании Комиссии ООН
Темой очередного заседания, состоявшегося в этом году, было расширение прав и возможностей женщин, а также работа над быстрым достижением гендерного равенства. В зале собрались целые правительства, общественные организации, эксперты и активисты со всего мира: все они размышляли над действиями, которые бы положили конец неравенству.
В рамках CSW68 Комиссия ООН организовала дискуссионную панель, посвященную военным преступлениям. Тогда выступила украинская ведущая и деятельница Маша Ефросинина: она доложила о ситуации в Украине.
Все те ужасы, причиненные нашим женщинам российскими солдатами, привели к страшным психологическим и физическим последствиям. Пытки женских гениталий, принуждение к сексуальному контакту через угрозы лишения жизни женщинам, их детям и мужчинам, издевательства и насилия десятками россиян одной женщины или ребенка,
– рассказала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина на мероприятии / Фото пресс-службы
"Фонд Маша" сотрудничает с Генеральной прокуратурой, откуда и получена эта информация. Ефросинина уточнила, что пока нет статистических данных о сексуальных преступлениях на временно оккупированных территориях. Сложно представить, какие цифры могут выплыть после деоккупации Мариуполя и многих других городов. В то же время Буча, Гостомель и другие регионы показали, на какие зверства способна российская армия.
Маша Ефросинина подчеркнула, что очень хочет вернуться в Украину и сказать всем женщинам, что мир неравнодушен к их боли. Это поможет фиксировать больше преступлений и направлять их в международные суды.
Через два года полномасштабной войны у нас в стране кажется, что мир поставил на паузу веру в наш народ, веру в нашу победу. Но вы даже не представляете, насколько для нас важно, чтобы вы продолжали верить. Это придает нам силу идти вперед,
– добавила ведущая в речи.
Маша Ефросинина на мероприятии / Фото пресс-службы
Что известно о Комиссии ООН по статусу женщин
Комиссия ООН по положению женщин (CSW) – это глобальный межправительственный орган, который занимается только гендерным равенством и расширением прав женщин с 1946 года. Среди ее задач: документирование реальной жизни женщин, формирование стандартов равенства, продвижение прав.
Ежегодно Комиссия собирается на сессию, которая длится 2 недели. Там обсуждают прогресс и пробелы, равняясь на документы по гендерному равенству. Государства определяют дальнейшие действия для достижения цели.
Последнее о военных преступлениях России
- Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о бесчеловечном отношении оккупантов к местному населению. Там царит антисанитария, советщина, инфраструктура разбита вдребезги.
- Украинские защитники взяли в плен российского военного и нашли у него целую "инструкцию". Каждый пункт – это военное преступление. Там написаны способы пыток военнопленных и издевательства над гражданскими.
- Однако каждого военного преступника ждет наказание. Это уже произошло с оккупантом Дмитрием Курашовым, которому объявили о подозрении. Он расстрелял украинского военнопленного.