Маша Ефросинина откровенно объяснила, почему ее 20-летняя дочь не появляется на публике

Дочь телеведущей Маши Ефросининой Нана избегает публичности. Оказывается, это было сознательное решение 20-летней Наны.

Что интересно, девушка пряталась от камер еще тогда, когда была подростком. Уже тогда она говорила, что не хочет быть популярной.

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Почему Нана избегает публичности

Девушка считает, что популярность ограничивает ее свободы и добавляет давления на частную жизнь.

Она говорит: "Мама, публичность – тотальный отказ от свободы жизни". Нана очень умный ребенок. Она очень много размышляет. И говорит: "Это ограничение моих свобод. Мы живем в такое время, что мы и так много под что подстраиваемся. Мы постоянно боремся в себе с преодолением своих страхов, несвобод и ограничений, которые диктуются социальным влиянием",

– отметила телеведущая.

Ефросинина подчеркнула, что решила быть всегда на стороне своих детей, поэтому поддерживает позицию Наны и даже перед тем, как рассказать истории из жизни девушки, спрашивает на это разрешение у нее.

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Что известно о дочери Маши Ефросининой

16 февраля Нане исполнилось 20 лет.

Как известно, девушка не любит, когда мама о ней много рассказывает, поэтому пока о личной жизни Наны есть немного информации.

В 2021 году дочь Маши Ефросининой переехала из Украины в Канаду, чтобы продолжить обучение в колледже.

Нана захотела поехать в Канаду, чтобы закончить колледж, который дает возможность поступать в университет без проблем. Но из-за коронавируса студенты буквально были закрыты в своих резиденциях при университете, и на нее это произвело огромное впечатление. Просто изуродовало ее нервную систему. Она себе свою жизнь совсем по-другому представляла,

– рассказывала телеведущая.