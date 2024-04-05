Положила на себя х**,– Маша Ефросинина удивила заявлением о проблемах со здоровьем

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина шокировала поклонников ухудшением состояния здоровья. Женщина поделилась с подписчиками причиной изменений ее самочувствия.

Более того, Маша призналась, что слишком мало времени уделяла отдыху. Ей не позволяет это сделать плотный рабочий график.

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Что произошло с Машей Ефросининой

Ведущая в своем блоге пожаловалась на проблемы со здоровьем. Из-за отсутствия отдыха у Маши нарушился сон, аппетит и изменился уровень гормонов в организме.

Женщина, которую вы видите перед собой – это ее личное сокровище, на которое она положила свой большой стальной х*й, запретив себе отдыхать, потому что куча "гораздо более важных дел". И довела себя до нарушения сна, аппетита, гормонального расстройства, личных проблем и истощения,

– поделилась ведущая.



Маша Ефросинина о проблемах со здоровьем / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей



Маша Ефросинина пожаловалась на ухудшение самочувствия / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей

Кто из украинских звезд недавно жаловался на состояние здоровья