Очень тупое дело, – Ефросинина намекнула, почему для нее "перестал существовать" Юрий Горбунов

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов работали вместе много лет и были близкими друзьями. Но в прошлом году ведущая заявила, что не общается с бывшим коллегой. Об их конфликте она не захотела говорить и сейчас.

Маша Ефросинина заметила, что не говорила о ссоре с Юрием Горбуновым раньше. Не хочет говорить об этом и в этот раз.

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Маша Ефросинина о конфликте с Горбуновым

Ведущая лишь намекнула на то, что могло произойти между ней и бывшим коллегой. Она удивила заявлением, что их дружба на самом деле могла быть фальшивой.

Я сама с презрением отношусь к людям, которые обсуждают и выносят какие-то скандалы как личные, так и профессиональные. В нашем случае это и личные, и профессиональные. Единственное, что могу сказать, – это очень тупое дело, выдавать и демонстрировать дружбу напоказ, когда на самом деле ее не существует,

– сказала Маша Ефросинина.

Юрий Горбунов и Маша Ефросинина больше не общаются. Причиной этого стал определенный поступок шоумена.

"Судя по тому, что он сделал, он знал, что я узнаю, и знал, к чему это приведет. Естественно, перестала общаться абсолютно демонстративно я. Думаю, он и выдохнул после этого", – считает Ефросинина.

Детали конфликта