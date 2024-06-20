По словам Маши, ее дети интересуются темами оружия и политики. Поэтому она поднимает эти вопросы, когда родные того просят.

Интересно Никаких выяснений отношений, – Маша Ефросинина призналась, как переживает то, что муж на фронте

Старшая дочь Ефросининой, Нана, сейчас учится на политолога за рубежом. Девушка интересуется политическим аспектом войны. Маша поделилась, что дочь обычно долго разговаривает с отцом Тимуром Хромаевым, который в ВСУ, об этой стороне вторжения.

В то же время младший сын ведущей, Александр, очень интересуется войной. Он смотрит фильмы о военных действиях, несмотря на родительский контроль на компьютере. По вопросам своего сына Маша понимает, что тот где-то узнал определенную информацию.

Я говорю с детьми о войне, когда они интересуются. Особенно сейчас интересуется Саша, ему надо знать абсолютно все. От названий оружия и его использования до поставок этого оружия в Украину,

– призналась Ефросинина.

Также ведущая добавила, что с начала вторжения Александр переехал жить к бабушке. Впрочем, звезда забрала своих маму и сына в Киев в этом году, поскольку не могла больше находиться на расстоянии с родными.

Что известно о детях Ефросининой