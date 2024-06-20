По словам Маши, ее дети интересуются темами оружия и политики. Поэтому она поднимает эти вопросы, когда родные того просят.
Интересно Никаких выяснений отношений, – Маша Ефросинина призналась, как переживает то, что муж на фронте
Старшая дочь Ефросининой, Нана, сейчас учится на политолога за рубежом. Девушка интересуется политическим аспектом войны. Маша поделилась, что дочь обычно долго разговаривает с отцом Тимуром Хромаевым, который в ВСУ, об этой стороне вторжения.
В то же время младший сын ведущей, Александр, очень интересуется войной. Он смотрит фильмы о военных действиях, несмотря на родительский контроль на компьютере. По вопросам своего сына Маша понимает, что тот где-то узнал определенную информацию.
Я говорю с детьми о войне, когда они интересуются. Особенно сейчас интересуется Саша, ему надо знать абсолютно все. От названий оружия и его использования до поставок этого оружия в Украину,
– призналась Ефросинина.
Также ведущая добавила, что с начала вторжения Александр переехал жить к бабушке. Впрочем, звезда забрала своих маму и сына в Киев в этом году, поскольку не могла больше находиться на расстоянии с родными.
Что известно о детях Ефросининой
- Маша имеет двоих детей – дочь Нану и сына Александра.
- В 2021 году девушка переехала из Украины в Канаду, чтобы продолжить обучение в колледже. Однако, карантин из-за пандемии COVID-19 произвел огромное впечатление на девушку, поэтому она решила получать образование в Европе. Нана поступила в университет в Нидерландах.
- Девушке не нравится публичность. Поэтому, Ефросинина поддерживает позицию дочь и даже перед тем, как рассказать истории из жизни девушки, спрашивает на это разрешение у нее.
- Полномасштабное вторжение сильно отобразилось на психическом состоянии сына Маши – Александра. Поэтому мальчик уехал с бабушкой Людмилой в Польшу, где находился до начала 2024 года. Впрочем, Ефросинина приняла решение вернуть родных в Украину, поскольку сильно скучала по ним.