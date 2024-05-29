Сильно прессовали: певица Кольцова раскрыла детали скандала с участием MARUV в Евровидении-2019

Лидер группы "Крихітка" Александра Кольцова в 2019 году была членом правления НОТУ и занималась переговорами с артистами, которые победили в Нацотборе на Евровидение. Так, в том же году она общалась со скандальной MARUV, которая должна была поехать на песенный конкурс. Теперь Александра рассказала подробнее о том разговоре.

По словам Кольцовой, переговоры проходили очень долго и сложно. В целом принятие решения об участии MARUV в Евровидении продолжалось в течение семи часов.

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Александра вспомнила, что получила обвинения из-за отсутствия желания отправлять MARUV на конкурс. Дело в том, что певица проводила концерты в России и не хотела от них отказываться, что не импонировало Кольцовой. Однако, лидер группы после этой ситуации стала стрессоустойчивой.

Меня тогда обвиняли в том, что не хочу "подписывать" артиста, который ездит в Россию, а также хочет демонстрировать прочные связи с российским шоу-бизнесом, Меня прессовали за это очень сильно. Теперь у меня в резюме появилась еще одна строчка: стрессоустойчивость,

– призналась Александра.

В то же время Кольцова высказалась о нынешних представительницах Украины на Евровидении – alyona alyona и Jerry Heil. Артистке очень понравилась постановка номера девушек, режиссером которой была Таню Муиньо. К тому же лидер группы прокомментировала третье место дуэта в финале Евровидения-2024.

Нельзя побеждать каждый год, согласитесь. И я не помню, чтобы когда-то у нас были плохие места на Евровидении,

– отметила Кольцова.

Александра Кольцова о переговорах с MARUV: смотрите видео онлайн

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