Сильно прессовали: певица Кольцова раскрыла детали скандала с участием MARUV в Евровидении-2019
Источник:M1
Лидер группы "Крихітка" Александра Кольцова в 2019 году была членом правления НОТУ и занималась переговорами с артистами, которые победили в Нацотборе на Евровидение. Так, в том же году она общалась со скандальной MARUV, которая должна была поехать на песенный конкурс. Теперь Александра рассказала подробнее о том разговоре.
По словам Кольцовой, переговоры проходили очень долго и сложно. В целом принятие решения об участии MARUV в Евровидении продолжалось в течение семи часов.
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Александра вспомнила, что получила обвинения из-за отсутствия желания отправлять MARUV на конкурс. Дело в том, что певица проводила концерты в России и не хотела от них отказываться, что не импонировало Кольцовой. Однако, лидер группы после этой ситуации стала стрессоустойчивой.
Меня тогда обвиняли в том, что не хочу "подписывать" артиста, который ездит в Россию, а также хочет демонстрировать прочные связи с российским шоу-бизнесом, Меня прессовали за это очень сильно. Теперь у меня в резюме появилась еще одна строчка: стрессоустойчивость,
– призналась Александра.
В то же время Кольцова высказалась о нынешних представительницах Украины на Евровидении – alyona alyona и Jerry Heil. Артистке очень понравилась постановка номера девушек, режиссером которой была Таню Муиньо. К тому же лидер группы прокомментировала третье место дуэта в финале Евровидения-2024.
Нельзя побеждать каждый год, согласитесь. И я не помню, чтобы когда-то у нас были плохие места на Евровидении,
– отметила Кольцова.
Александра Кольцова о переговорах с MARUV: смотрите видео онлайн
Почему MARUV не поехала на Евровидение-2019
- По результатам голосования жюри и зрителей, победу в Нацотборе конкурса получила певица MARUV с песней Siren Song. Артистка должна была поехать в мае в Израиль и представить Украину.
- Однако, певицу активно начали хейтить за ее выступления в России. В ответ на это MARUV отметила, что "каждый выбирает по-своему, как нести мир: кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку".
- Впоследствии НОТУ сообщила, что исполнительница не будет представлять Украину на Евровидении, поскольку с ней не удалось подписать соглашение.