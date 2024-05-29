За словами Кольцової, перемовини проходили дуже довго і складно. Загалом прийняття рішення щодо участі MARUV у Євробаченні тривало протягом семи годин.
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Олександра пригадала, що отримала звинувачення через відсутність бажання відправляти MARUV на конкурс. Річ у тім, що співачка проводила концерти в Росії та не хотіла від них відмовлятися, що не імпонувало Кольцовій. Однак, лідерка гурту після цієї ситуації стала стресостійкою.
Мене тоді звинувачували в тому, що не хочу "підписувати" артиста, який їздить в Росію, а також хоче демонструвати міцні зв'язки з російським шоу-бізнесом, Мене пресували за це дуже сильно. Тепер у мене в резюме з'явився ще один рядок: стресостійкість,
– зізналася Олександра.
Водночас Кольцова висловилася про цьогорічних представниць України на Євробаченні – alyona alyona та Jerry Heil. Артистці дуже сподобалася постановка номеру дівчат, режисером якої була Таню Муіньо. До того ж лідерка гурту прокоментувала третє місце дуету у фіналі Євробачення-2024.
Не можна перемагати кожного року, погодьтеся. І я не пам'ятаю, щоб колись у нас були погані місця на Євробаченні,
– зазначила Кольцова.
Олександра Кольцова про перемовини з MARUV: дивіться відео онлайн
Чому MARUV не поїхала на Євробачення-2019
- За результатами голосування журі та глядачів, перемогу в Нацвідборі конкурсу здобула співачка MARUV з піснею Siren Song. Артистка мала поїхати в травні до Ізраїлю та представити Україну.
- Однак, співачку активно почали хейтити за її виступи в Росії. У відповідь на це MARUV зазначила, що "кожен вибирає по-своєму, як нести мир: хтось вибирає зброю, а хтось музику".
- Згодом НСТУ повідомила, що виконавиця не представлятиме Україну на Євробаченні, оскільки з нею не вдалося підписати угоду.