За словами Кольцової, перемовини проходили дуже довго і складно. Загалом прийняття рішення щодо участі MARUV у Євробаченні тривало протягом семи годин.

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Олександра пригадала, що отримала звинувачення через відсутність бажання відправляти MARUV на конкурс. Річ у тім, що співачка проводила концерти в Росії та не хотіла від них відмовлятися, що не імпонувало Кольцовій. Однак, лідерка гурту після цієї ситуації стала стресостійкою.

Мене тоді звинувачували в тому, що не хочу "підписувати" артиста, який їздить в Росію, а також хоче демонструвати міцні зв'язки з російським шоу-бізнесом, Мене пресували за це дуже сильно. Тепер у мене в резюме з'явився ще один рядок: стресостійкість,

– зізналася Олександра.

Водночас Кольцова висловилася про цьогорічних представниць України на Євробаченні – alyona alyona та Jerry Heil. Артистці дуже сподобалася постановка номеру дівчат, режисером якої була Таню Муіньо. До того ж лідерка гурту прокоментувала третє місце дуету у фіналі Євробачення-2024.

Не можна перемагати кожного року, погодьтеся. І я не пам'ятаю, щоб колись у нас були погані місця на Євробаченні,

– зазначила Кольцова.

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