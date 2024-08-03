После заявления об отречении от отца: экс-супруга Узелкова отреагировала на слова сына

Сын Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской, Роберт, недавно публично осудил своего отца за оскорбления и ужасное отношение к семье. Фитнес-тренер уже прокомментировала слова 15-летнего парня.

В своем посте Роберт признался, что он получил только боль и страдания от общения с родным человеком. Подросток хочет, чтобы все знали правду об Узелкове.

Интересно Была проблема, – Мария Бурмака впервые рассказала об алкоголизме своего мужа

Марина отреагировала на пост сына и выразила ему благодарность за искренность и смелость. Она заверила, что чувствует себя, будто за каменной стеной после слов парня. Женщина извинилась у сына за то, что ему пришлось заявить об отце в сети.

Я увидела твою смелость быть честным не только перед собой, но и перед другими – все это вызывает большое уважение. У тебя есть чему поучиться, а именно достоинству и чести, отстаивать свои собственные границы, защищать свое самое дорогое – семью, своих девушек. Вот оно ощущение – быть за мужественными плечами и почувствовать женскую слабость рядом с тобой,

– обратилась Боржемская.

По словам тренера, своим молчанием и избеганием разговоров о Вячеславе она хотела защитить Роберта с его сестрой Оливией от боли. Также Марина подчеркнула, что почувствовала переживания парня после того, как прочитала строки его сообщения. Она надеется, что сыну стало легче после признания.

Мы должны учиться говорить правду вслух, как бы это ни было сложно и трудно. Мы должны защищаться, чтобы не давать даже крошечной возможности обидеть себя, потому что, в первую очередь, это нас разрушает и очень ранит, формируя внутренние комплексы и неуверенность в себе,

– отметила звезда.

Напомним, Роберт Узелков заявил, что слышал от звездного отца только угрозы и оскорбительные слова, которые одновременно адресовались семье. Парень заверил, что не избегал своего папы, а сознательно решил не видеться с ним.