Известная певица ошеломила, что стала жертвой маньяка и раскрыла, как ей удалось сбежать

Украинская певица Мария Бурмака удивила историей нападения на нее. Артистка поделилась, как спаслась и кто научил ее самообороне.

Исполнительница рассказала о креативном способе борьбы, который спас ей жизнь. По словам Марии, маньяк этого не ожидал.

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Инцидент произошел в Харькове, когда Бурмака посреди улицы наткнулась на нападавшего. Мужчина начал приставать к женщине, но та не растерялась. В руках женщины была упаковка сахара, которую она открыла и бросила в маньяка.

Он, наверное, настолько просто обалдел от этого, что я убежала. То есть я никуда не била, не ударяла,

– раскрыла артистка.

Исполнительница призналась, что ее покойный папа научил скорости реакции. Звезда очень благодарна отцу за воспитание и навыки, которые очень спасают в повседневной жизни. В частности, мужчина научил свою дочь драться еще в раннем возрасте.

Думаю, что здесь сыграло роль даже не умение бить, а нестандартные решения и очень быстрая реакция. Он говорил, что я должна всегда уметь дать сдачи, если встретится какой-то нападающий. Он очень четко мне рассказал, куда надо бить, извините, мужчин. Он меня тренировал,

– поделилась Бурмака.

Интервью Марии Бурмаки: смотрите видео онлайн

Напомним, 2 августа 2016-го умер отец Марии Бурмаки. Мужчина в течение четырех лет боролся с раком.