Виконавиця розповіла про креативний спосіб боротьби, який врятував їй життя. За словами Марії, маніяк цього не очікував.

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Інцидент стався у Харкові, коли Бурмака посеред вулиці натрапила на нападника. Чоловік почав приставати до жінки, але та не розгубилася. У руках жінки була упаковка цукру, яку вона відкрила та кинула в маніяка.

Він, напевно, настільки просто очманів від цього, що я втекла. Тобто я нікуди не била, не вдаряла,

– розкрила артистка.

Виконавиця зізналася, що її покійний тато навчив швидкій реакції. Зірка дуже вдячна батькові за виховання та навички, які дуже рятують у повсякденному житті. Зокрема, чоловік навчив свою доньку битися ще у ранньому віці.

Думаю, що тут зіграло роль навіть не вміння бити, а нестандартні рішення і дуже швидка реакція. Він казав, що я повинна завжди вміти дати здачі, якщо зустрінеться якийсь нападник. Він дуже чітко мені розповів, куди треба бити, вибачте, чоловіків. Він мене тренував,

– поділилася Бурмака.

Інтерв'ю Марії Бурмаки: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 2 серпня 2016-го помер батько Марії Бурмаки. Чоловік протягом чотирьох років боровся з раком.