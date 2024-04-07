Что-то очень сложное, – муж MamaRika впервые прокомментировал кризис в отношениях с певицей
Источник:Сергей Середа
На днях MamaRika призналась, что со своим мужем Сергеем Середой сейчас находится на грани разрыва. Она даже выпустила песню о сложном периоде в их отношениях. Теперь все это прокомментировал и сам юморист.
Он распространил пост, где отметил, что трек исполнительницы был опубликован не для хайпа. По его словам, композиция "Кто-то идет" – следствие трудностей, с которыми столкнулась Анастасия. Сергей отметил, что кризис в браке пара переживает уже давно.
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Как Сергей Середа прокомментировал трудности в отношениях с MamaRika
Он поблагодарил всех поклонников, которые поддерживают его и жену, однако подчеркнул, что они должны сами разобраться со сложным периодом супружеской жизни.
Мы уже давно переживаем этот кризис, и появление песни это результат наших переживаний! Слова, которые поет Настя, действительно о нас... Но мы делаем все возможное, чтобы семья осталась семьей и, надеюсь, что очень скоро мы будем вспоминать об этом периоде, как о чем-то очень сложном, но то что уже осталось позади,
– написал актер.
Что известно о кризисе в отношениях MamaRika и Сергея Середы
- Певица выпустила новую песню "Кто-то уходит", где все об этом рассказала.
MamaRika – "Кто-то уходит": смотрите видео онлайн
- Так, в треке артистка откровенно поделилась о вызовах и конфликтах, с которыми они сталкиваются в браке.
У нас полная задница сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, что мы вместе. У нас очень тяжелый период,
– признавалась артистка.
- Известно, что Анастасия презентовала композицию с надеждой, что она найдет отклик в сердцах других людей, которые переживают подобные проблемы.
- Она добавила, что долгое время с Сергеем не обращали внимания на любые супружеские конфликты и трудности, вместо этого сосредоточившись на рутине. К сожалению, это, как рассказала MamaRika, и привело к кризису в их отношениях.