Он распространил пост, где отметил, что трек исполнительницы был опубликован не для хайпа. По его словам, композиция "Кто-то идет" – следствие трудностей, с которыми столкнулась Анастасия. Сергей отметил, что кризис в браке пара переживает уже давно.

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Как Сергей Середа прокомментировал трудности в отношениях с MamaRika

Он поблагодарил всех поклонников, которые поддерживают его и жену, однако подчеркнул, что они должны сами разобраться со сложным периодом супружеской жизни.

Мы уже давно переживаем этот кризис, и появление песни это результат наших переживаний! Слова, которые поет Настя, действительно о нас... Но мы делаем все возможное, чтобы семья осталась семьей и, надеюсь, что очень скоро мы будем вспоминать об этом периоде, как о чем-то очень сложном, но то что уже осталось позади,

– написал актер.

Что известно о кризисе в отношениях MamaRika и Сергея Середы

Певица выпустила новую песню "Кто-то уходит", где все об этом рассказала.

MamaRika – "Кто-то уходит": смотрите видео онлайн

Так, в треке артистка откровенно поделилась о вызовах и конфликтах, с которыми они сталкиваются в браке.

У нас полная задница сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, что мы вместе. У нас очень тяжелый период,

– признавалась артистка.