Это был кошмар, – MamaRika о масштабном кризисе в браке и эмоциональной поездке в Буковель

MamaRika и Сергей Середа на грани развода, о чем певица призналась на днях. Звезда подробнее рассказала, что происходит в их отношениях.

Артистка рассказала о кризисе в браке в своей новой песне. MamaRika призналась, что написала первые слова еще полгода назад. Получилось так, что композиция стала пророческой для пары.

К слову На грани разрыва, – MamaRika призналась о кризисе в отношениях с мужем

MamaRika о кризисе в браке

Звезда рассказала, что все супружеские вопросы и проблемы она и Сергей пропускали и не обращали на них внимание, прикрываясь бытом. В заключении это вылилось в кризис.

Откладывали это все на потом. Работа, дети, кипиш. И ты постоянно не находишь время на то, чтобы воспринять серьезно, обсудить и что-то с этим сделать. У нас полная жопа сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, что мы вместе. У нас очень тяжелый период сейчас,

– призналась артистка.

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MamaRika добавила, что недавно она с мужем отправилась в романтическую поездку в Буковель. Но путешествие еще больше ухудшило их отношения.

"Эта поездка нас добила. Впервые за четыре года мы побыли вдвоем, и этот момент нас полностью раскрыл. Когда вы остаетесь впервые за такое долгое время только вдвоем, и вам нечего сказать друг другу, потому что оно так наболело, так тяжело. Я в этом Буковеле проревела три дня. Потом три дня прокричала. Это был кошмар, а не поездка. Это был катарсис, чистка, эмоциональная экзекуция, но она была нужна. Я рада, что так произошло, потому что это вытащило из нас настоящую боль", – отметила артистка.

MamaRika и Сергей Середа осознали, что у них в супружестве есть много проблем. Но они готовы над ними работать. Комментаторы восприняли признание звезды за хайп, но певица говорит, что была бы рада с ними согласиться. Но к сожалению, это не так.

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