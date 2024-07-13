Все опустошает, – заплаканная MamaRika рассказала о своем эмоциональном состоянии
Источник:MamaRika
Украинская певица MamaRika пожаловалась на свое эмоциональное состояние. По словам артистки, ей сейчас очень тяжело.
Поклонники певицы начали волноваться за нее. Исполнительница не смогла сдержать слез, когда вышла на связь с фанатами.
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Звезда в своих соцсетях сообщила о резком ухудшении морального состояния. Несмотря на отсутствие подробностей, женщина выглядела подавленной. MamaRika заверила, что чувствует душевную пустоту из-за негативных событий, которые с ней произошли. Певица заметила, что обо всем обязательно расскажет позже, впрочем, ей надо немного времени.
Меня вчера сорвало. Ничего кардинального – просто череда ху**вых событий! Все вокруг опустошает и забирает последние силы. Соберусь немного и выйду к вам. Как все зае**ло!
– подчеркнула артистка.
MamaRika о своем эмоциональном состоянии / Скриншот из инстаграм-сторис
Напомним, весной этого года MamaRika и ее муж Сергей Середа признались о кризисе в браке. Певица дебютировала с песней "Кто-то уходит", через которую передала свои эмоции относительно проблем в отношениях. В течение длительного времени звезды были сосредоточены на рутине, из-за чего устали друг от друга. 13 апреля исполнительница праздновала день рождения. По этому случаю ее публично поздравил Сергей и отметил, что их пара все преодолеет. Как отметил Середа, супругов спасают брак с помощью искренних и откровенных разговоров наедине.